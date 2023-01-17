Глумова Акилина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Глумова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Глумов Иван Александрович
Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Глумов Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно