Глумова Акилина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Акилина Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Глумова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Глумов Иван Александрович

Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Глумов Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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