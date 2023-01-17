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Глумов Федор Елисеевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

1714

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Глумов Елисей Федотович

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1675

Дочь: Глумова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Глумов Лаврентий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Глумов Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Глумов Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1699

Дочь: Глумова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Глумов Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1714
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