Глумов Федор Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смерти1714
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Глумов Елисей Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Дочь: Глумова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Глумов Лаврентий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Глумов Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Глумова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1714