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Севостьянов Сергей Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Севастьянов Самойл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Севастьянов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
30.07.1922

Дочь: Севастьянова Анна(Мария) Сергеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
16.11.1924

Дочь: Севастьянова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
15.12.1928

Дочь: Лакеева Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севастьянова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
1959
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