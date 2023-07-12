Севостьянов Сергей Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1959
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Севастьянов Самойл
Рождение ребёнка
1912
Сын: Севастьянов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
30.07.1922
Дочь: Севастьянова Анна(Мария) Сергеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
16.11.1924
Дочь: Севастьянова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
15.12.1928
Дочь: Лакеева Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянов Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
1959