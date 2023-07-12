Севастьянова (Петренко) Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1922
Дочь: Севастьянова Анна(Мария) Сергеевна
Отец ребёнка: Севостьянов Сергей Самойлович
Рождение ребёнка
16.11.1924
Дочь: Севастьянова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Севостьянов Сергей Самойлович
Рождение ребёнка
15.12.1928
Дочь: Лакеева Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Севостьянов Сергей Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрыпкин Степан Андреевич
Отец ребёнка: Скрыпкин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрыпкина Меланья Андреевна
Отец ребёнка: Скрыпкин Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952