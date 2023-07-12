Севастьянова (Петренко) Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Петренко) Акулина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1922

Дочь: Севастьянова Анна(Мария) Сергеевна

Отец ребёнка: Севостьянов Сергей Самойлович

Рождение ребёнка
16.11.1924

Дочь: Севастьянова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Севостьянов Сергей Самойлович

Рождение ребёнка
15.12.1928

Дочь: Лакеева Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Севостьянов Сергей Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыпкин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Скрыпкин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрыпкина Меланья Андреевна

Отец ребёнка: Скрыпкин Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыпкин Андрей Степанович

Смерть
1952
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