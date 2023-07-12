Севастьянов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Севостьянов Сергей Самойлович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севастьянова Раиса Михайлова

Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Матрёна Васильевна

Смерть
1990
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