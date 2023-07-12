Севастьянов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1990
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Севостьянов Сергей Самойлович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова Раиса Михайлова
Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990