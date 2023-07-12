Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Севастьянов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Севостьянов Сергей Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севастьянова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Севостьянов Сергей Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Севостьянов Сергей Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Сергей Самойлович

Смерть
Неизвестно