Курочкин Константин Азарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Нина Константиновна
Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Курочкин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Августа Константиновна
Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Галина Константиновна
Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон сл. Кукарка 1910, г. Вятка 1913