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Курочкин Константин Азарьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Курочкин Азарий Иванович

Мать: Курочкина Августа Азарьевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Нина Константиновна

Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Курочкин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Августа Константиновна

Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Галина Константиновна

Мать ребёнка: Курочкина Ираида Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон сл. Кукарка 1910, г. Вятка 1913
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