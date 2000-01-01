Курочкина Ираида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Нина Константиновна
Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Курочкин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Августа Константиновна
Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Галина Константиновна
Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич
Работа или профессия
Неизвестно