Курочкина Ираида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Ираида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Нина Константиновна

Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Курочкин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Августа Константиновна

Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Галина Константиновна

Отец ребёнка: Курочкин Константин Азарьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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