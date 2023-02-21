Курочкина Августа Азарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Августа Азарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Курочкин Константин Азарьевич

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Князева Елизавета Азарьевна

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Мария Азарьевна

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Апполинария Азарьевна

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Курочкин Борис Азарьевич

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Курочкин Александр Азарьевич

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Нина Азарьевна

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Курочкин Сергей Азарьевич

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Курочкин Николай Азарьевич

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Любовь Азарьевна

Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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