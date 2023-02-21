Курочкина Августа Азарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Курочкин Константин Азарьевич
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Князева Елизавета Азарьевна
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Мария Азарьевна
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Апполинария Азарьевна
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Курочкин Александр Азарьевич
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Нина Азарьевна
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Курочкин Сергей Азарьевич
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Курочкин Николай Азарьевич
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Любовь Азарьевна
Отец ребёнка: Курочкин Азарий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно