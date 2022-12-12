Гогаринов Андрей Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Верещагина Софья Андреевна
Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Гогаринов Севастьян Андреевич
Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Тарбеева Улита Андреевна
Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Микулина Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Глинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1804