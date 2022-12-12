Гогаринов Андрей Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Андрей Еремеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Гогаринов Еремей Андреевич

Мать: Гогаринова Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Верещагина Софья Андреевна

Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гогаринов Севастьян Андреевич

Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Тарбеева Улита Андреевна

Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Микулина Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Наталья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Глинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1804
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