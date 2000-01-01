Гогаринова (Окунева) Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Гогаринов Андрей Еремеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Еремей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гогаринов Харитон Еремеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Еремей Андреевич
Смерть
Неизвестно