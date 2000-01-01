Гогаринова (Окунева) Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Окунева) Ирина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Гогаринов Андрей Еремеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Еремей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Еремей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гогаринов Харитон Еремеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Еремей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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