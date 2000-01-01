Гогаринова (Петухова) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Верещагина Софья Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Гогаринов Севастьян Андреевич
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Тарбеева Улита Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Микулина Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791