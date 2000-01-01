Гогаринова (Петухова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Петухова) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Верещагина Софья Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Еремеевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гогаринов Севастьян Андреевич

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Еремеевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Тарбеева Улита Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Еремеевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Микулина Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Еремеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Андрей Еремеевич

Смерть
1791
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