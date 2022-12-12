Высоцкая (Смирнова) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1915
Дата смерти16.05.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1915
Рождение ребёнка
28.08.1936
Отец ребёнка: Высоцкий Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.1940
Сын: Высоцкий Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Высоцкий Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
16.05.1985
Кинешма, Кинешма, Ивановская область