Высоцкая (Смирнова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкая (Смирнова) Мария Гавриловна

Высоцкая (Смирнова) Мария Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1915

Дата смерти

16.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1915

Отец: Смирнов Гавриил Стефанович

Мать: Смирнова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1936

Сын: Высоцкий Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Высоцкий Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1940

Сын: Высоцкий Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Высоцкий Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Михаил Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
16.05.1985
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close