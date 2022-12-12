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Высоцкий Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1936

Дата смерти

03.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936

Отец: Высоцкий Михаил Михайлович

Мать: Высоцкая Мария Гавриловна

Бракосочетание
23.03.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
директор предприятия
Смерть
03.05.1994
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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