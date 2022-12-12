Высоцкий Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1936
Дата смерти03.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936
Бракосочетание
23.03.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
директор предприятия
Смерть
03.05.1994