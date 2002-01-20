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Высоцкий Вячеслав Михайлович

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

20.02.1940

Дата смерти

20.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1940

Отец: Высоцкий Михаил Михайлович

Мать: Высоцкая Мария Гавриловна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
20.01.2002
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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