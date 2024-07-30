Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1985 ст.
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
28.12.1911 ст.
Дочь: Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Михайлюк Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
19.04.1914
Дочь: Бобрусь (Михайлюк) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Михайлюк Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
28.06.1918
Дочь: (Михайлюк) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Михайлюк Григорий Семёнович
Смерть
1919
Рождение
23.12.1985 ст.
Отец: не указан
Мать: Звездун Анна Никитовна