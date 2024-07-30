Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна

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Место рождения

Калуга, Миколаївська область

Дата рождения

23.12.1985 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Михайлюк Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
28.12.1911 ст.

Дочь: Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Михайлюк Григорий Семёнович

Калуга, Миколаївська область
Рождение ребёнка
19.04.1914

Дочь: Бобрусь (Михайлюк) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Михайлюк Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
28.06.1918

Дочь: (Михайлюк) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Михайлюк Григорий Семёнович

Смерть
1919
Рождение
23.12.1985 ст.

Отец: не указан

Мать: Звездун Анна Никитовна

Калуга, Миколаївська область

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