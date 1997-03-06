Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Калуга, Миколаївська область

Дата рождения

28.12.1911 ст.

Дата смерти

06.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1911 ст.

Отец: Михайлюк Григорий Семёнович

Мать: Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна

Калуга, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелудько Иван Николаевич

Рождение ребёнка
20.04.1935

Сын: Шелудько Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шелудько Иван Николаевич

Смерть
06.03.1997
Красный Октябрь, Черлакский муниципальный район, Омская область
Похоронена в с. Красный Октябрь Черлакского района Омской области

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