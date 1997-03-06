Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1911 ст.
Дата смерти06.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1911 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1935
Отец ребёнка: Шелудько Иван Николаевич
Смерть
06.03.1997
Красный Октябрь, Черлакский муниципальный район, Омская область
Похоронена в с. Красный Октябрь Черлакского района Омской области