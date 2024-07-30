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Михайлюк Григорий Семёнович

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Место рождения

Калуга, Миколаївська область

Дата рождения

03.01.1891

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1891

Отец: Михайлюк Семён Степанович

Мать: Михайлюк Евфимия Савельевна

Калуга, Миколаївська область
Бракосочетание
06.02.1911

Жена: Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна

Рождение ребёнка
28.12.1911 ст.

Дочь: Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна

Калуга, Миколаївська область
Рождение ребёнка
19.04.1914

Дочь: Бобрусь (Михайлюк) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна

Рождение ребёнка
28.06.1918

Дочь: (Михайлюк) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна

Смерть
1963
Татарка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Похоронен в с. Татарка Черлакского района Омской области

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