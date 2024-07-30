Михайлюк Григорий Семёнович
Место рождения
Дата рождения03.01.1891
Дата смерти1963
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1891
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
28.12.1911 ст.
Дочь: Шелудько (Михайлюк) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна
Рождение ребёнка
19.04.1914
Дочь: Бобрусь (Михайлюк) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна
Рождение ребёнка
28.06.1918
Дочь: (Михайлюк) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Михайлюк (Звездун) Евгения Кондратьевна
Смерть
1963
Татарка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Похоронен в с. Татарка Черлакского района Омской области