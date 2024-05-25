Забида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Бикя
Отец ребёнка: Шарипов Дамин Шарипович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мунасып Даминович
Отец ребёнка: Шарипов Дамин Шарипович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Даминов Абдулвахит Даминович
Отец ребёнка: Шарипов Дамин Шарипович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Шарипов Дамин Шарипович
Смерть
Неизвестно