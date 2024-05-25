Забида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипов Дамин Шарипович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Бикя

Отец ребёнка: Шарипов Дамин Шарипович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мунасып Даминович

Отец ребёнка: Шарипов Дамин Шарипович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Даминов Абдулвахит Даминович

Отец ребёнка: Шарипов Дамин Шарипович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Даминов Хасан Даминович

Отец ребёнка: Шарипов Дамин Шарипович

Смерть
Неизвестно

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