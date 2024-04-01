Даминов Абдулвахит Даминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Абдулвахит Даминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шарипов Дамин Шарипович

Мать: Забида

Рождение ребёнка
1817

Сын: Даминов ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Даминов ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Даминов Абдулгазиз

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Даминов Абсатар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Даминов Абдулгафар

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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