Даминов Абдулвахит Даминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шарипов Дамин Шарипович
Мать: Забида
Рождение ребёнка
1817
Сын: Даминов ?
Рождение ребёнка
1821
Сын: Даминов ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Даминов Абдулгазиз
Рождение ребёнка
1826
Сын: Даминов Абсатар
Рождение ребёнка
1829
Сын: Даминов Абдулгафар
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно