Шарипов Дамин Шарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Дамин Шарипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Шарип Мусканаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Бикя

Мать ребёнка: Забида

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мунасып Даминович

Мать ребёнка: Забида

Рождение ребёнка
1792

Сын: Даминов Абдулвахит Даминович

Мать ребёнка: Забида

Рождение ребёнка
1802

Сын: Даминов Хасан Даминович

Мать ребёнка: Забида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забида

Смерть
1818
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