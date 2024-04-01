Шарипов Дамин Шарипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Шарип Мусканаевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Мунасып Даминович
Мать ребёнка: Забида
Рождение ребёнка
1792
Сын: Даминов Абдулвахит Даминович
Мать ребёнка: Забида
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Забида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забида
Смерть
1818