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Бикя
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шарипов Дамин Шарипович
1745 г.р.
Мать
Забида
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Шарипов Дамин Шарипович
Мать:
Забида
Смерть
Неизвестно
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