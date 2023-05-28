Кучурин Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучурин Ефим Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Кучурина Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Кучурина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.1888 ст.
Дочь: Кучурина Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Кучурина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.
Мать ребёнка: Кучурина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
03.12.1895
Мать ребёнка: Кучурина Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно