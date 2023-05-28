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Кучурин Андрей Ефимович

Место рождения

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучурин Ефим Антонович

Мать: не указана

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучурина Евдокия Николаевна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Кучурина Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Кучурина Евдокия Николаевна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.03.1888 ст.

Дочь: Кучурина Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Кучурина Евдокия Николаевна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.

Сын: Кучурин Адриан Андреевич

Мать ребёнка: Кучурина Евдокия Николаевна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.12.1895

Сын: Кучурин Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Кучурина Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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