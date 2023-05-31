Кучурин Ефим Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучурин Ефим Антонович

Кучурин Ефим Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучурин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучурин Максим Ефимович

Мать ребёнка: Кучурина Аглая (?) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучурин Александр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучурин Андрей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.