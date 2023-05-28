Кучурин Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучурин Александр Ефимович

Кучурин Александр Ефимович

Место рождения

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучурин Ефим Антонович

Мать: не указана

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучурина Анна Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучурин Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1884 ст.

Сын: Кучурин Ефрем Александрович

Мать ребёнка: Кучурина Анна Архиповна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.01.1886

Сын: Кучурин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Кучурина Анна Архиповна

Рождение ребёнка
09.07.1888

Дочь: Кучурина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кучурина Анна Архиповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.