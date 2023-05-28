Кучурин Александр Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучурин Ефим Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучурина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучурин Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1884 ст.
Сын: Кучурин Ефрем Александрович
Мать ребёнка: Кучурина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
12.01.1886
Сын: Кучурин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Кучурина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
09.07.1888
Дочь: Кучурина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кучурина Анна Архиповна
Смерть
Неизвестно