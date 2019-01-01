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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Голицина А. О. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Гомзикова Г. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Минаева А. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Молчанова Н. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Пахомова С. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Чамина К. Д. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Д Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Чамина Ф. Д. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Д Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Шкуркина Н. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1382Блиновка (Александровка), с. вл.при ручье.47122509381037Церквей православных 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Александровка, Блиновка тож16Марья Вас. Нарышкина937—184
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
736. Блиновка, село бывшее владельческое, дворов 315, жителей 2248, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47048Блиновкасело53°15'44°09'N-38-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629425106с Блиновкасело