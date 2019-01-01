село Блиновка, село Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Блиновка

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Голицина А. О. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Гомзикова Г. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Минаева А. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Молчанова Н. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Пахомова С. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Чамина К. Д. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Д Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Чамина Ф. Д. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Д Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Блиновка Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда Шкуркина Н. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1382Блиновка (Александровка), с. вл.при ручье.47122509381037Церквей православных 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Александровка, Блиновка тож16Марья Вас. Нарышкина937184

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Больше-Верховская волость
736. Блиновка, село бывшее владельческое, дворов 315, жителей 2248, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
47048Блиновкасело53°15'44°09'N-38-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Каменский сельсовет
56629425106с Блиновкасело
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