Кучурина Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Кучурина Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Кучурин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
17.03.1888 ст.
Дочь: Кучурина Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Кучурин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.
Отец ребёнка: Кучурин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
03.12.1895
Отец ребёнка: Кучурин Андрей Ефимович
Смерть
Неизвестно