Кучурина Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучурина Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучурин Андрей Ефимович

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Кучурина Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Кучурин Андрей Ефимович

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.03.1888 ст.

Дочь: Кучурина Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Кучурин Андрей Ефимович

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.

Сын: Кучурин Адриан Андреевич

Отец ребёнка: Кучурин Андрей Ефимович

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.12.1895

Сын: Кучурин Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Кучурин Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно

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