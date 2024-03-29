Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1932

Отец: Фогель Адольф Кристофорович

Мать: Фогель- Эмилия Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1957

Сын: Соложенкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Соложенкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.08.1958

Сын: Соложенкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Соложенкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
11.01.1965

Сын: Соложенкин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Соложенкин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соложенкин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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