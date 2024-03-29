Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1932
Рождение ребёнка
11.06.1957
Отец ребёнка: Соложенкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.08.1958
Сын: Соложенкин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Соложенкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1965
Отец ребёнка: Соложенкин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно