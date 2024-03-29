Фогель Адольф Кристофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фогель Адольф Кристофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фогулс Кристофор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1930

Сын: Фогель Август Адольфович

Мать ребёнка: Фогель- Эмилия Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1932

Дочь: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна

Мать ребёнка: Фогель- Эмилия Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1934

Сын: Фогель Иван Адольфович

Мать ребёнка: Фогель- Эмилия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фогель Людмила Адольфовна

Мать ребёнка: Фогель- Эмилия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фогель- Эмилия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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