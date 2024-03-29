Фогель Адольф Кристофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фогулс Кристофор
Рождение ребёнка
18.10.1930
Мать ребёнка: Фогель- Эмилия Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1932
Дочь: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна
Мать ребёнка: Фогель- Эмилия Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1934
Мать ребёнка: Фогель- Эмилия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фогель Людмила Адольфовна
Мать ребёнка: Фогель- Эмилия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фогель- Эмилия Ивановна
Смерть
Неизвестно