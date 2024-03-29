Фогель- Эмилия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1905
Дата смерти18.03.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1905
Отец: Иван
Рождение ребёнка
18.10.1930
Отец ребёнка: Фогель Адольф Кристофорович
Рождение ребёнка
31.01.1932
Дочь: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна
Отец ребёнка: Фогель Адольф Кристофорович
Рождение ребёнка
08.11.1934
Отец ребёнка: Фогель Адольф Кристофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фогель Людмила Адольфовна
Отец ребёнка: Фогель Адольф Кристофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1984