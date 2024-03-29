Фогель- Эмилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фогель- Эмилия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1905

Дата смерти

18.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1905

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1930

Сын: Фогель Август Адольфович

Отец ребёнка: Фогель Адольф Кристофорович

Рождение ребёнка
31.01.1932

Дочь: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна

Отец ребёнка: Фогель Адольф Кристофорович

Рождение ребёнка
08.11.1934

Сын: Фогель Иван Адольфович

Отец ребёнка: Фогель Адольф Кристофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фогель Людмила Адольфовна

Отец ребёнка: Фогель Адольф Кристофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фогель Адольф Кристофорович

Смерть
18.03.1984
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