Соложенкин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1957
Мать ребёнка: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна
Рождение ребёнка
19.08.1958
Сын: Соложенкин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна
Рождение ребёнка
11.01.1965
Мать ребёнка: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно