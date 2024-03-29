Соложенкин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соложенкин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1957

Сын: Соложенкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна

Рождение ребёнка
19.08.1958

Сын: Соложенкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна

Рождение ребёнка
11.01.1965

Сын: Соложенкин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна

Смерть
Неизвестно
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