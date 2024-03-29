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Соложенкин Иван Иванович
Соложенкин Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1957
Пол
Мужской
Отец
Соложенкин Иван Андреевич
Мать
Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1957
Отец:
Соложенкин Иван Андреевич
Мать:
Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна
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