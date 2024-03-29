Соложенкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соложенкин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1957

Отец: Соложенкин Иван Андреевич

Мать: Соложенкина-Фогель Зинаида Адольфовна

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