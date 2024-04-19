Бабарыкин Фотий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкин Фотий Тимофеевич

Место рождения

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1791

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабарыкина Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Бабарыкин Василий Фотиевич

Мать ребёнка: Бабарыкина Ирина Филипповна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Бабарыкина (Бабарыкина) Евдокия Фотиева

Мать ребёнка: Бабарыкина Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бабарыкин Моисей Фотиевич

Мать ребёнка: Бабарыкина Ирина Филипповна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1845

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