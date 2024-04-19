Бабарыкин Фотий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бабарыкин Василий Фотиевич
Мать ребёнка: Бабарыкина Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Бабарыкина (Бабарыкина) Евдокия Фотиева
Мать ребёнка: Бабарыкина Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бабарыкин Моисей Фотиевич
Мать ребёнка: Бабарыкина Ирина Филипповна
Смерть
1845