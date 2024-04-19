Бабарыкина Ирина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бабарыкин Василий Фотиевич
Отец ребёнка: Бабарыкин Фотий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Бабарыкина (Бабарыкина) Евдокия Фотиева
Отец ребёнка: Бабарыкин Фотий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бабарыкин Моисей Фотиевич
Отец ребёнка: Бабарыкин Фотий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно