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Бабарыкина Ирина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин Фотий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Бабарыкин Василий Фотиевич

Отец ребёнка: Бабарыкин Фотий Тимофеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Бабарыкина (Бабарыкина) Евдокия Фотиева

Отец ребёнка: Бабарыкин Фотий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бабарыкин Моисей Фотиевич

Отец ребёнка: Бабарыкин Фотий Тимофеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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