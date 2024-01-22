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Ульянов Пимен Васильевич

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ульянов Василий Никанорович

Мать: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова (Шахова) Ирина Лукинична

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1875

Сын: Ульянов Андрей Пименович

Мать ребёнка: Ульянова (Шахова) Ирина Лукинична

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1878 ст.

Сын: Ульянов Глеб Пименович

Мать ребёнка: Ульянова (Шахова) Ирина Лукинична

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Брат-близнец Борис.
Рождение ребёнка
01.05.1878 ст.

Сын: Ульянов Борис Пименович

Мать ребёнка: Ульянова (Шахова) Ирина Лукинична

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Брат-близнец Глеб.
Смерть
Неизвестно

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