Ульянов Пимен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1875
Мать ребёнка: Ульянова (Шахова) Ирина Лукинична
Рождение ребёнка
01.05.1878 ст.
Мать ребёнка: Ульянова (Шахова) Ирина Лукинична
Брат-близнец Борис.
Рождение ребёнка
01.05.1878 ст.
Мать ребёнка: Ульянова (Шахова) Ирина Лукинична
Брат-близнец Глеб.
Смерть
Неизвестно