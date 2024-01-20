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Ульянов Василий Никанорович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ульянов Никанор Варфоломеевич

Мать: Ульянова Домна Андреевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1846 ст.

Сын: Ульянов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1848 ст.

Дочь: Ульянова Феодосья Васильевна

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1849 ст.

Сын: Ульянов Лавр Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ульянов Пимен Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ульянов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ульянова) Марья Васильевна

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1859 ст.

Сын: Ульянов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1861 ст.

Дочь: (Ульянова) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1863

Сын: Ульянов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1866 ст.

Сын: Ульянов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Мелания Сергеевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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