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Ульянова Мелания Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1846 ст.

Сын: Ульянов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1848 ст.

Дочь: Ульянова Феодосья Васильевна

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1849 ст.

Сын: Ульянов Лавр Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ульянов Пимен Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ульянов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ульянова) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1859 ст.

Сын: Ульянов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1861 ст.

Дочь: (Ульянова) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1863

Сын: Ульянов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1866 ст.

Сын: Ульянов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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