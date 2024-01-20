Ульянова Мелания Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1846 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Рождение ребёнка
21.05.1848 ст.
Дочь: Ульянова Феодосья Васильевна
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Рождение ребёнка
11.08.1849 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ульянов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ульянова) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Рождение ребёнка
28.06.1859 ст.
Сын: Ульянов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Рождение ребёнка
06.06.1861 ст.
Дочь: (Ульянова) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Рождение ребёнка
03.11.1863
Сын: Ульянов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Рождение ребёнка
25.01.1866 ст.
Сын: Ульянов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ульянов Василий Никанорович
Смерть
Неизвестно