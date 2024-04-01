Ефимов Тимофей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Федор Уряд. Р. Чистого Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Ефимия Федосеева
Рождение ребёнка
06.09.1875
Сын: Ефимов Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Ефимова Ефимия Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Ефимова Ефимия Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Ефимов Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Ефимова Ефимия Федосеева
Смерть
До 1917