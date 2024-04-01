Ефимов Тимофей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Тимофей Федоров

Ефимов Тимофей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Федор Уряд. Р. Чистого Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Ефимия Федосеева

Рождение ребёнка
06.09.1875

Сын: Ефимов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Ефимова Ефимия Федосеева

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Ефимов Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Ефимова Ефимия Федосеева

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Ефимов Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Ефимова Ефимия Федосеева

Смерть
До 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.