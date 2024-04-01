Ефимов Петр Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Петр Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Ефимов Тимофей Федоров

Мать: Ефимова Ефимия Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова ?

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Ефимов Кто То Петров

Мать ребёнка: Ефимова ?

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Ефимова) Кто То Петрова

Мать ребёнка: Ефимова ?

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Ефимов Кто То Петров

Мать ребёнка: Ефимова ?

Смерть
Неизвестно

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