Ефимова Ефимия Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Ефимия Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Грамотчиков Федосей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
06.09.1875

Сын: Ефимов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Ефимов Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Ефимов Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Ефимов Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Ефимов Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Ефимов Тимофей Федоров

Смерть
После 1917

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