Ефимова Ефимия Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Грамотчиков Федосей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1875
Сын: Ефимов Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Ефимов Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Ефимов Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Ефимов Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Ефимов Тимофей Федоров
Смерть
После 1917