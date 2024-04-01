Ефимов Андрей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Ефимов Тимофей Федоров
Мать: Ефимова Ефимия Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова ?
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Ефимова) Кто То Андреева
Мать ребёнка: Ефимова ?
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: (Ефимова) Кто То Андреева
Мать ребёнка: Ефимова ?
Смерть
Неизвестно