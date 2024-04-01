Ефимова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Ефимова) Кто То Андреева

Отец ребёнка: Ефимов Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: (Ефимова) Кто То Андреева

Отец ребёнка: Ефимов Андрей Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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