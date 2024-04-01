Ефимова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Ефимова) Кто То Андреева
Отец ребёнка: Ефимов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: (Ефимова) Кто То Андреева
Отец ребёнка: Ефимов Андрей Тимофеев
Смерть
Неизвестно