Ефимова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Ефимов Кто То Петров
Отец ребёнка: Ефимов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Ефимова) Кто То Петрова
Отец ребёнка: Ефимов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Ефимов Кто То Петров
Отец ребёнка: Ефимов Петр Тимофеев
Смерть
Неизвестно