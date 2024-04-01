Ефимов Федор Уряд. Р. Чистого Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Федор Уряд. Р. Чистого Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Иван Уряд. Р. Чистого Яковлев

Мать: Ефимова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Возм Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Тимофей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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