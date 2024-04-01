Ефимов Федор Уряд. Р. Чистого Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Иван Уряд. Р. Чистого Яковлев
Мать: Ефимова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Возм Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно