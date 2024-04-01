Ефимов Возм Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Возм Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 27.12.1907

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Около 1894 г.р.
Около 1902 г.р.
Около 1905 г.р.

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Федор Уряд. Р. Чистого Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Васса Маркова

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Ефимов Кто То

Мать ребёнка: Ефимова Васса Маркова

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Ефимов Кто То

Мать ребёнка: Ефимова Васса Маркова

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Ефимов Кто То

Мать ребёнка: Ефимова Васса Маркова

Смерть
Около 27.12.1907
Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Акмолинские областные Ведомости от 13 февраля 1908 года 27 Декабря урядник поселка Чистого, Лебяжинской станицы, Петропавловского уезда Николай Ефимов во время сильного, бурана заблудился и был найден... Показать все

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