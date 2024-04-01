Ефимов Возм Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 27.12.1907
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Федор Уряд. Р. Чистого Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Васса Маркова
Рождение ребёнка
Около 1894
Рождение ребёнка
Около 1902
Рождение ребёнка
Около 1905
Смерть
Около 27.12.1907
Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Акмолинские областные Ведомости от 13 февраля 1908 года 27 Декабря урядник поселка Чистого, Лебяжинской станицы, Петропавловского уезда Николай Ефимов во время сильного, бурана заблудился и был найден... Показать все