Глазков Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Глазков Михаил Степанович
Мать: Глазкова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазкова Параскева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Глазкова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Глазков) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Глазкова Параскева Павловна
Смерть
Неизвестно