Глазков Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазков Павел Михайлович

Глазков Павел Михайлович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Глазков Михаил Степанович

Мать: Глазкова Феодосия

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазкова Параскева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Глазков Иван Павлович

Мать ребёнка: Глазкова Параскева Павловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Глазков) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Глазкова Параскева Павловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.