Глазкова Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова Параскева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

1867 г.р.
1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Глазков Иван Павлович

Отец ребёнка: Глазков Павел Михайлович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Глазков) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Глазков Павел Михайлович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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