Глазкова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Дмитрий Михайлович_младший
Отец ребёнка: Глазков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Глазков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Глазков Михаил Степанович
Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1838
Сын: Глазков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Глазков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Глазков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Глазкова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Глазков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Глазков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Глазков Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно