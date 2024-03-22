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Володин Захар Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Володин Иван Иванов

Мать: Володина Параскева Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1889

Жена: Володина Мария Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Володин Петр Захаров

Мать ребёнка: Володина Мария Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1892

Сын: Володин Даниил Захаров

Мать ребёнка: Володина Мария Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.06.1901

Дочь: Акилина Захарова

Мать ребёнка: Володина Мария Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Володин Иван Захаров

Мать ребёнка: Володина Мария Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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