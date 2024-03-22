Володин Захар Иванов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Володин Иван Иванов
Бракосочетание
27.10.1889
Жена: Володина Мария Иванова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1890
Сын: Володин Петр Захаров
Мать ребёнка: Володина Мария Иванова
Рождение ребёнка
16.12.1892
Мать ребёнка: Володина Мария Иванова
Рождение ребёнка
06.06.1901
Дочь: Акилина Захарова
Мать ребёнка: Володина Мария Иванова
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Володин Иван Захаров
Мать ребёнка: Володина Мария Иванова
Смерть
Неизвестно