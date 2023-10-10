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Володина (Полянских) Мария Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Полянских Иван Феодосиев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1889

Муж: Володин Захар Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Володин Петр Захаров

Отец ребёнка: Володин Захар Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1892

Сын: Володин Даниил Захаров

Отец ребёнка: Володин Захар Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.06.1901

Дочь: Акилина Захарова

Отец ребёнка: Володин Захар Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Володин Иван Захаров

Отец ребёнка: Володин Захар Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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