Володина (Полянских) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Полянских Иван Феодосиев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1889
Муж: Володин Захар Иванов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1890
Сын: Володин Петр Захаров
Отец ребёнка: Володин Захар Иванов
Рождение ребёнка
16.12.1892
Отец ребёнка: Володин Захар Иванов
Рождение ребёнка
06.06.1901
Дочь: Акилина Захарова
Отец ребёнка: Володин Захар Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Володин Иван Захаров
Отец ребёнка: Володин Захар Иванов
Смерть
Неизвестно